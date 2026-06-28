

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،محمد ابوحیدری، مربی تیم ملی سرعت نوجوانان ایران، گفت: با افتتاح کمپ تیم‌های ملی سرعت در کرمان، این استان به عنوان میزبان دائمی اردو‌های تیم ملی سرعت نوجوانان کشور انتخاب شده است.

وی افزود: نخستین مرحله اردوی تیم ملی سرعت نوجوانان در دو بخش بانوان و آقایان از ششم تا شانزدهم تیرماه در پیست کرمان برگزار می‌شود.

ابوحیدری با اشاره به ترکیب نفرات حاضر در اردو اظهار کرد: در بخش بانوان هفت ورزشکار و در بخش آقایان ۱۳ ورزشکار به اردو دعوت شده‌اند که از این تعداد، دو بانوی ورزشکار و سه ورزشکار مرد از استان کرمان هستند.

وی هدف از برگزاری این اردو را آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در سال آینده عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با برگزاری اردو‌های منظم و استفاده از ظرفیت‌های کمپ جدید، تیم ملی با آمادگی کامل در این مسابقات حاضر شود.

مربی تیم ملی سرعت نوجوانان همچنین اعضای کادر فنی این اردو را محمد ابوحیدی (سرمربی)، فرزاد روح‌اللهی (مربی)، فرزاد فروزی (مربی بدنساز)، مهدیه هادی خانی (کمک‌مربی بدنساز)، خانم شریفی (کمک‌مربی بانوان)، خانم احمدی (سرپرست بانوان) و آقای احمدی‌زاده (سرپرست آقایان) معرفی کرد که همه کرمانی هستند .