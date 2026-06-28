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رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: نیروهای آتش نشان در سه ماهه نخست امسال ۶۸۰ عملیات امداد و نجات و اطفاء حریق انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آتشپاد سعید قادری گفت: از مجموع ۶۸۰ حادثه ثبتشده در این بازه زمانی، ۳۴۲ مورد مربوط به عملیاتهای اطفا حریق و ۳۳۸ مورد شامل عملیاتهای مختلف امداد و نجات بوده است.
وی با بیان اینکه در جریان این حوادث، ۲۲۹ نفر توسط آتشنشانان نجات یافتند گفت: ۶۹ نفر مصدوم و ۲۰ نفر نیز جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: علاوه بر پاسخگویی به حوادث، تیمهای عملیاتی این سازمان در ۱۵۴ مراسم مختلف ملی، مذهبی و ورزشی جهت تامین ایمنی شهروندان حضور و استقرار داشتهاند.
قادری با تاکید بر آمادگی کامل پرسنل و تجهیزات این سازمان گفت: سازمان آتشنشانی کرمانشاه با شعار سریع، ایمن، همیشه در کنار شما، به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات به شهروندان است.