به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل حج و زیارت استان اظهار داشت: طبق روال سال‌های گذشته، زائران مشتاق می‌توانند از نهم تیرماه با مراجعه به «سامانه سماح» به نشانی samah.haj.ir نسبت به ثبت‌نام قطعی خود اقدام کنند.

مهدی صداقت بیان کرد: گذرنامه‌های زائران حداقل باید ۶ ماه اعتبار داشته باشدو توصیه می‌شود برای جلوگیری از هرگونه مشکل در مرزها، نسبت به بررسی وضعیت گذرنامه و تمدید یا دریافت گذرنامه جدید اقدام کنند.

وی در خصوص خدمات پشتیبانی و ارزی افزود: طبق هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با بانک مرکزی، مبلغ ۲۰۰ هزار دینار عراق برای زائران در نظر گرفته شده است که دستورالعمل و سازوکار دریافت آن به اطلاع عموم خواهد رسید. همچنین قرارداد پوشش‌های بیمه‌ای زائران با شرکت «بیمه ایران» منعقد شده که شامل خدمات درمانی و همکاری‌های لازم با هلال‌احمر جهت پشتیبانی سلامت زائران است.

صداقت با اشاره به بازه زمانی عملیات اربعین از سوم تا پانزدهم مرداد که با گرمای شدید هوا همراه است، بیان کرد: با توجه به شرایط جوی، زائران باید نکات بهداشتی را جدی بگیرند. به‌ویژه افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، پیش از اقدام به سفر حتماً توصیه‌های پزشکی را مدنظر داشته باشند.

مدیرکل حج و زیارت استان گفت: توصیه می‌کنیم زائران نرم‌افزار «همیار اربعین» را بر روی گوشی‌های خود نصب کنند؛ چرا که این اپلیکیشن تمامی خدمات آموزشی، نقشه مسیر و خدمات ارتباطی رایگان را ارائه می‌دهد.

صداقت افزود: هیئت‌ها و مجموعه‌هایی که قصد برپایی موکب دارند، باید حتماً برای دریافت مجوز‌های لازم به ستاد بازسازی عتبات عالیات مراجعه کنند.