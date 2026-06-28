به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، سرهنگ حسین نوروزی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی ازذخیره روغن جامد خوراکی قاچاق در شهرستان توسط افراد سودجو مطلع شدند.

او افزود: با اقدامات فنی و پلیسی یک متهم شناسایی که پس از هماهنگی با مرجع قضائی ماموران پلیس امنیت اقتصادی در معیت کارشناسان اداره جهادکشاورزی شهرستان به مخفیگاه متهم اعزام شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد:در بازرسی اولیه از مخفیگاه متهم تعداد ۵۰ حلب روغن به وزن ۸۰۰ کیلوگرم و به ارزش ۲۹۶ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال که به طرز ماهرانه‌ای در یک دستگاه خودروی وانت جاسازی شده بود کشف و پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ نوروزی در پایان تصریح کرد: پلیس با هرگونه قاچاق کالا و ارز قاطعانه برخورد می کند و از شهروندان محترم می خواهیم همکاری با پلیس از طریق تلفن ۱۱۰ را داشته باشند.