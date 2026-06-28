مسئولان فدراسیون فوتبال اسکاتلند اعلام کردند، سرمربی این تیم به دلیل نتایج کسب شده در جام‌جهانی استعفا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسئولان فدراسیون فوتبال اسکاتلند اعلام کردند که استیو کلارک پس از حذف این تیم از جام جهانی، از سمتش استعفا کرده است.

اسکاتلند پس از ۲۸ سال باردیگر به جام‌جهانی راه پیدا کرده بود و در پایان مرحله گروهی در رده سوم گروه C قرار گرفت و نتوانست جزو ۸ تیم برتر سوم شود.

این تیم برابر هائیتی یک بر صفر برنده شد، اما در دیدار برابر مغرب و برزیل بترتیب با نتایج یک بر صفر و ۳ بر صفر شکست خورد تا با ۳ امتیاز در بین تیم‌های برتر سوم جایی نداشته باشد.