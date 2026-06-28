به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین زیرساخت‌های اربعین اظهار داشت: ثبت‌نام داوطلبان از روز سه‌شنبه همزمان با ۱۵ محرم در سامانه سماح آغاز شود و اعزام زائران از سوم مرداد شروع خواهد شد؛ همچنین ۴۰۰ هزار قالب یخ و بیش از ۳۳ میلیون بطری آب برای تأمین نیاز زائران پیش‌بینی شده است.

استاندار خوزستان بر ضرورت کنترل قیمت یخ تأکید کرد و گفت: هر قالب یخ حدود ۳۰۰ هزار تومان است که ممکن است تا روز اربعین به ۵۰۰ هزار تومان برسد و باید این قیمت کنترل شود.

موالی‌زاده با اشاره به کسب رتبه اول کشوری در خدمات‌رسانی اربعین سال گذشته، بیان کرد: امسال نیز با هماهنگی همه دستگاه‌ها از جمله سپاه، بسیج، ارتش، فراجا، دانشگاه‌های علوم پزشکی، راهداری و ستاد عتبات، تلاش می‌کنیم اربعینی سهل، ایمن، روان و عزتمندانه برای زائران رقم بزنیم و رتبه برتر را تکرار کنیم.