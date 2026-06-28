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استاندار خوزستان گفت : اعزام زائران اربعین از سوم مرداد به کشور عراق شروع می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده با اشاره به برنامهریزی برای تأمین زیرساختهای اربعین اظهار داشت: ثبتنام داوطلبان از روز سهشنبه همزمان با ۱۵ محرم در سامانه سماح آغاز شود و اعزام زائران از سوم مرداد شروع خواهد شد؛ همچنین ۴۰۰ هزار قالب یخ و بیش از ۳۳ میلیون بطری آب برای تأمین نیاز زائران پیشبینی شده است.
استاندار خوزستان بر ضرورت کنترل قیمت یخ تأکید کرد و گفت: هر قالب یخ حدود ۳۰۰ هزار تومان است که ممکن است تا روز اربعین به ۵۰۰ هزار تومان برسد و باید این قیمت کنترل شود.
موالیزاده با اشاره به کسب رتبه اول کشوری در خدماترسانی اربعین سال گذشته، بیان کرد: امسال نیز با هماهنگی همه دستگاهها از جمله سپاه، بسیج، ارتش، فراجا، دانشگاههای علوم پزشکی، راهداری و ستاد عتبات، تلاش میکنیم اربعینی سهل، ایمن، روان و عزتمندانه برای زائران رقم بزنیم و رتبه برتر را تکرار کنیم.