

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی شکل گرفته در نقشه‌های پیش یابی و استقرار پر ارتفاعات جنب حاره امروز با افزایش نسبی دمای هوا و تشدید گرما پیش بینی می‌شود.

لطفی افزود: ضمن اینکه ماندگاری دما‌های گرم‌تر از نرمال فصل و وقوع بیشینه‌های حدود ۴۰ و بالاتر از ۴۰ درجه سلسیوس تا روز سه شنبه در قالب نقاط خراسان جنوبی پیش بینی می‌کنیم.

وی گفت: مدیریت مصرف آب و برق، پرهیز از استفاده از وسایل پر مصرف برقی در ساعات اوج مصرف و عدم حضور در فضای باز در ساعات اوج گرما همچنان بایستی مد نظر قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: به تدریج از عصر امروز تا اواخر هفته جاری با تقویت اختلاف فشار حاکم بر منطقه و عبور از امواج تراز میانی علاوه بر افزایش ابر در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک به خصوص در نوار شرقی خراسان جنوبی قابل پیش بینی است.

لطفی افزود: در این مناطق کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی و در مرز شرقی طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم انتظار می‌رود که در خصوص این وضعیت جوی و این وضعیت دمایی هشدار سطح زرد صادر شده است.

وی با اشاره به هشدارسطح نارنجی در خصوص وزش باد و گرد و خاک در مرز شرقی خراسان جنوبی گفت: استحکام سازه‌های موقت، موکب ها، بنر‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی باید مورد توجه باشدو عدم پارک خودرو یا توقف کنار ساختمان‌های نیمه کاره، احتیاط در عملیات عمرانی، عدم حضور در فضای باز در ساعات آلودگی هم پیشنهاد می‌شود.

صبح امروز خنک‌ترین‌های ایستگاه‌های خراسان جنوبی خضری دشت بیاض و سربیشه با ۱۹ درجه سیلسیوس گزارش شده‌اند و روز گذشته ایستگاه‌های دهسلم، طبس و بندان با ۴۷ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط بوده‌اند.

نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۲۶ و ۴۱ بوده است.