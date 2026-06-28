همزمان با هفته قوه قضاییه، صد و نوزدهمین اجتماع شبانه مردم همدان با محوریت مطالبات مردمی از دستگاه قضا برگزار شد.

به وقت حاضری صد و نوزدهمین شب حماسه همدانی ها

به وقت حاضری صد و نوزدهمین شب حماسه همدانی ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکت‌کنندگان در این اجتماع، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، محتکران، گران‌فروشان، کاهش اطاله دادرسی و ساماندهی بازار مسکن را از مهم‌ترین مطالبات خود عنوان کردند.

آیت الله شعبانی موثقی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان در این مراسم با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با مفاسد اقتصادی، گفت: در شرایط کنونی، برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی و افرادی که معیشت مردم را هدف قرار می‌دهند، از مهم‌ترین انتظارات مردم از دستگاه قضایی است.

عباس نجفی، دادستان استان همدان نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای نظارت بر بازار، از راه‌اندازی سامانه مردمی گزارش تخلفات اقتصادی، تشکیل کارگروه نظارت بر کالا‌های اساسی و برخورد با محتکران و متخلفان بازار خبر داد.

بهروز محمدی مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان نیز با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی، پیشگیری از وقوع جرم و تأمین امنیت عمومی از اولویت‌های دستگاه قضایی است، بر برخورد قاطع با اخلالگران نظم و امنیت و متخلفان اقتصادی تأکید کرد.