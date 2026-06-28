به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جواد اشرفی گفت: این آتش سوزی که از شامگاه جمعه در منطقه حفاظت شده بدیل به وقوع پیوسته بود با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، هلال احمر، سپاه، بسیج و جوامع محلی مهار و خاموش شد.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه تقی چنگلوایی یکی از دوستداران طبیعت در عملیات اطفای حریق جان خود را از دست داد، افزود: پایش مستمر منطقه به‌منظور جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش در حال انجام است و نیرو‌های اداره حفاظت محیط زیست بهبهان تا دو الی سه روز آینده در منطقه حضور خواهند داشت.

استان خوزستان دارای ۴.۹ میلیون هکتار عرصه‌های طبیعی و حفاظت‌شده است و با داشتن بیش از یک میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس، سومین استان زاگرسی کشور محسوب می‌شود.