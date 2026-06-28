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مدیرکل هواشناسی استان کردستان گفت: شرایط جوی استان از امروز تا اواسط هفته پیشرو عمدتاً پایدار است و تغییرات دمایی چشمگیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، از امروز تا روز دوشنبه آسمان استان در بیشتر ساعات صاف تا نیمهابری بوده و ناپایداری قابل توجهی پیشبینی نمیشود.
امروز در برخی ساعات، بهویژه در مناطق مرتفع و باز، وزش بادهای موقت انتظار میرود.
از نظر دمایی نیز روند افزایش ۲ درجهای در استان حاکم خواهد بود.
در عین حال، تا اواسط هفته آینده تغییرات محسوسی در الگوی دمایی استان رخ نخواهد داد.
بیشترین دمای استان در سلین اورامان با ۴۱ درجه و سروآباد با ۳۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.