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وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از برنامهریزی برای راهاندازی «کاروان ملی سوگ میناب»، ایجاد موزه شهدای میناب در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد، تشکیل صندوق حمایتی و گسترش فعالیتهای فرهنگی و بینالمللی برای تبیین ابعاد این فاجعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحیامیری در نشست معاونان فرهنگی دستگاههای عضو شورای همافزایی وزارتخانههای فرهنگی کشور که در دفتر وزیر برگزار شد، با اشاره به ضرورت پاسداشت یاد و خاطره کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: پرداختن به موضوع شهدای میناب، مسئولیتی اخلاقی، انسانی و تاریخی در قبال نسلی است که مظلومانه قربانی خشونت و جنایت شدند و امروز ادای دین به آنان، رسالتی ملی برای همه ما محسوب میشود.
او با اشاره به اقدامات آغازشده در وزارت میراثفرهنگی گفت: یکی از نخستین و مهمترین برنامههای این وزارتخانه، راهاندازی موزه شهدای میناب در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد است؛ اقدامی که میتواند به ثبت و روایت ماندگار این رخداد در حافظه تاریخی ملت ایران کمک کند.
صالحیامیری همچنین ارتقای جایگاه این مجموعه از «ستاد فرهنگی» به «ستاد ملی شهدای میناب» را خواستار شد و افزود: با توجه به ابعاد ملی این موضوع، همه دستگاهها، نهادها و سازمانهایی که تمایل دارند، میتوانند در این حرکت ملی مشارکت کنند.
وی بهرهگیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی را یکی دیگر از راهکارهای مؤثر در پیشبرد برنامهها دانست و تصریح کرد: پیشنهاد تشکیل صندوقی با حضور وزرای پنج دستگاه عضو بهعنوان هیئت امنای آن مطرح شده است تا از طریق تجمیع منابع و ظرفیتها، اجرای طرحهای مرتبط با شهدای میناب با برنامهریزی دقیق و زمانبندی مشخص دنبال شود.
وزیر میراثفرهنگی با بیان اینکه سرمایههای اجتماعی و ظرفیتهای مردمی فراوانی در کشور وجود دارد که باید در این مسیر بهکار گرفته شود، خاطرنشان کرد: هیچیک از اعضای این ستاد بهدنبال جایگاه و مسئولیت اداری نیستند و همه با رویکردی انسانی، اخلاقی و مبتنی بر مسئولیت اجتماعی، درصدد ادای دین به کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه هستند.
او با اشاره به بازتابهای بینالمللی موضوع شهدای میناب اظهار داشت: در سفر اخیر به اسپانیا، این موضوع را در محافل مختلف مطرح کردم که با واکنشها و بازتابهای قابلتوجهی در رسانهها همراه شد. جامعه جهانی باید نسبت به این فاجعه انسانی آگاه شود، چرا که ما نسبت به کودکان میناب مسئول و مدیون هستیم.
صالحیامیری در ادامه از برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای گردشگری در میناب خبر داد و گفت: مذاکراتی با سرمایهگذاران برای احداث هتل در این شهرستان انجام شده است. همچنین در نظر داریم با دعوت از نخبگان، هنرمندان، چهرههای فرهنگی و شخصیتهای اثرگذار، زمینه حضور آنان در میناب و روایت مستقیم این رخداد را فراهم کنیم.
وی با تاکید بر نقش فرهنگ و هنر در تبیین ابعاد این حادثه، اظهار کرد: باید از تمامی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای برای تقویت انسجام ملی و معرفی چهره واقعی عاملان این جنایت بهره گرفت.
وزیر میراثفرهنگی همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی «کاروان ملی سوگ میناب» در سراسر کشور خبر داد و افزود: این کاروان با مشارکت گروههای هنری و فرهنگی، روایتگر سوگ و مظلومیت کودکان میناب خواهد بود. افزون بر این، تولید آثار تصویری و فیلمهای کوتاه و نمایش آنها در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف نیز در دستور کار قرار دارد.
صالحیامیری از برگزاری یکی از نشستهای آینده در شهرستان میناب و تشکیل دبیرخانهای دائمی در این شهرستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد؛ با همافزایی همه دستگاهها و پیگیریهای حقوقی و بینالمللی، ضمن ثبت و محکومیت این جنایت، امکان مطالبه غرامت از دولت متخاصم آمریکا نیز فراهم شود.