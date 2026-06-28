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مجموعهای متشکل از ۱۸ قسمت مستند روایت (داکیودراما) با حضور نوجوانان برگزیده پویش «روایت انقلاب» و با محوریت بازآفرینی روایتهای واقعی روزهای جنگ، تولید و منتشر شد. این آثار با روایت دلنوشتههایی الهامگرفته از خاطرات و تجربههای انسانی روزهای جنگ، مفاهیمی، چون ایثار، امید، مقاومت و اندوه را از دریچه نگاه نسل نوجوان برای مخاطبان امروز به تصویر میکشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در ادامه برنامههای فرهنگی و هنری با محوریت روایتگری نسل نوجوان، مجموعهای متشکل از ۱۸ قسمت مستند روایت (داکیودراما) با حضور نوجوانان برگزیده پویش «روایت انقلاب» در پردیس فرهنگی رهبر شهید فرهنگسرای اخلاق به تولید رسید.
در این طرح، نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال که پیشتر بهعنوان برگزیدگان پویش «روایت انقلاب» معرفی شده بودند، دلنوشتههایی را بازخوانی کردند که به قلم نویسندگان محلی و دبیران کانونهای ادبی منطقه ۱۴ و با الهام از روایتهای واقعی روزهای جنگ به نگارش درآمده است. روایتهایی که با تکیه بر واقعیت، در لایههایی از احساس، امید، ایثار و اندوه، مخاطب را با تجربههای انسانی آن روزها همراه میکند.
برای تولید این آثار، بخشی از پردیس فرهنگی رهبر شهید با فضاسازی متناسب با مضمون روایتها آماده شد. چیدمان نیمکتهای مدرسه، کتابخانه، چفیه، پرچم و دیگر نشانههای یادآور فضای مدارس و یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، بستری باورپذیر برای اجرای نوجوانان فراهم کرد؛ فضایی که روایتها را از یک متن خوانی به تجربهای عینی و تأثیرگذار تبدیل کرد.
مستندروایتهای تولیدشده، با بهرهگیری از ساختار داکیودراما، روایتهایی مستند را با پرداختی دراماتیک درهم آمیختهاند. هر قسمت، برشی کوتاه از یک روایت واقعی است که با اجرای نوجوانان در قالبی متناسب با مخاطب امروز بازآفرینی شده است. مدت زمان این آثار بین یک تا پنج دقیقه متغیر است.
این مجموعه از روز شنبه ششم تیر ۱۴۰۵، از طریق صفحات مجازی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۴ و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منتشر شده است.