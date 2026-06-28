پدران معنوی، حمایت از ۳۰۹ یتیم و فرزند طرح محسنین را در پویش به عشق حسین (ع) در دهه اول محرم را برعهده گرفتند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با اشاره به آغاز پویش به عشق حسین (ع)، همزمان با اول محرم، گفت: در دهه اول محرم ۲۵۰ حامی حمایت از ۳۰۹ یتیم و فرزند طرح محسنین را در پویش به عشق حسین (ع) برعهده گرفتند.

زاهدی اصل افزود: این پویش به نیت سلامتی، پیروزی رزمندگان اسلام و دفع بلا و با هدف حمایت و دستگیری از کودکان یتیم و نیازمند استان تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار و ۶۴۳ یتیم و فرزند مشمول طرح محسنین در خراسان جنوبی زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند، گفت: هم اکنون ۴۳ هزار و ۴۳۰ حامی حمایت از این ایتام و فرزندان را برعهده دارند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان افزود: مردم نیکوکار و خیراندیش می‌توانند با پیوستن به این طرح، یک یا چند کودک یتیم را به عنوان فرزند معنوی خود زیرپوشش قرار دهند.

به گفته وی علاقه‌مندان برای مشارکت در این پویش می‌توانند با مراجعه به واحد‌های اکرام و محسنین در اداره‌کل و دفاتر این نهاد، ارسال عدد «۱» به سامانه ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ و یا مراجعه به سامانه ekram.emdad.ir و بازوی حامی باش در سکوی بله، نسبت به انتخاب فرزند معنوی خود اقدام کنند.

زاهدی اصل افزود: حامیان همچنین می‌توانند به صورت حضوری یا تلفنی با واحد‌های اکرام ارتباط برقرار کرده و پس از آشنایی با شرایط زندگی ایتام و فرزندان محسنین، حمایت از فرزند معنوی مورد نظر خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به تسهیل فرآیند پرداخت کمک‌های مردمی گفت: برای هر فرزند معنوی یک شماره کارت اختصاصی تعریف شده تا حامیان بتوانند بدون نیاز به شناسه واریز و از طریق تمامی درگاه‌های بانکی و اپلیکیشن‌های پرداخت، کمک‌های نقدی خود را مستقیم به حساب فرزند زیرپوشش واریز کرده و گزارش پرداخت‌های خود را نیز در سامانه مشاهده کنند.