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مراسم رونمایی از کتاب «جمال کمال»؛ یادنامهای مستند درباره زندگی و کارنامه دکتر سید کمال خرازی، در مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران برگزار شد.
این اثر ۴۳۲ صفحهای، حاصل گردآوری اسناد، خاطرات، گفتوگوها و یادداشتهای شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و دانشگاهی کشور درباره یکی از تأثیرگذارترین مدیران و دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران است.
یادنامه «جمال کمال» با هدف بازخوانی ابعاد مختلف شخصیت و خدمات این شهید والامقام منتشر و در آن تلاش شده است علاوه بر بررسی کارنامه اجرایی و سیاسی وی، وجوه انسانی، اخلاقی و فرهنگی این شهید نیز مورد توجه قرار گیرد. چنانکه در متن پشت جلد کتاب آمده است؛ این اثر تنها بازخوانی یک کارنامه سیاسی و فرهنگی و رسانهای نیست، بلکه تلاشی برای نزدیک شدن به ساحت انسانی مردی است که بسیاری او را بیش از مناصب رسمیاش، با منش، متانت، انصاف، اخلاقمداری و هنر شنیدن به یاد میآورند.
شهید سیدکمال خرازی که در دوازدهم فروردینماه ۱۴۰۵ در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، در طول بیش از پنج دهه فعالیت سیاسی، فرهنگی و علمی، مسئولیتهای متعددی را بر عهده داشت و نقشآفرینی او در حوزههایی، چون رسانه، دیپلماسی، آموزش عالی، سیاست خارجی و تأسیس نهادهای علمی و فرهنگی، جایگاه ویژهای در تاریخ معاصر ایران برای او رقم زده است.
شهید سیدکمال خرازی از جمله مدیران و دیپلماتهایی بود که نام او با برخی از مهمترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی ایران گره خورده است؛ از حضور در جنبش دانشجویی خارج از کشور و دیگر فعالیتهای انقلابی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا نقشآفرینی در شکلگیری و مدیریت خبرگزاری جمهوری اسلامی. حضور در ستاد تبلیغات جنگ، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه و شورای راهبردی روابط خارجی، بخشهایی از کارنامه حرفهای شهید خرازی است که در این یادنامه مورد بازخوانی قرار گرفته است.
«جمال کمال» تلاش کرده است شخصیت شهید خرازی را از دریچه روایت نزدیکان، دوستان و همکارانش نیز به تصویر بکشد. به همین دلیل در کنار اسناد و روایتهای رسمی، بخش قابل توجهی از کتاب به خاطرات، مشاهدات و روایتهای شخصی اختصاص یافته است؛ روایتهایی که تصویری متفاوت از سبک مدیریتی، اخلاق حرفهای، شیوه تعامل و منش فردی او ارائه میکنند.
این یادنامه در چهار فصل تنظیم شده است؛ فصل نخست با عنوان «روایت سوگ و ستایش» به پیامهای تسلیت و یادبودهایی اختصاص دارد که پس از شهادت شهید خرازی منتشر شد.
فصل دوم با عنوان «نزدیکتر از روایت» مجموعهای از یادداشتها و روایتهای همکاران، دوستان و همراهان قدیمی او را در بر میگیرد. فصل سوم با عنوان «در آیینه خاطرهها» شامل گفتوگوها و خاطراتی است که ابعاد کمتر شنیدهشده شخصیت و سبک مدیریتی وی را بازتاب میدهد و فصل چهارم با عنوان «از دریچه دوربین؛ تهران تا نیویورک» بیش از یکصد تصویر منتشرنشده از دورههای مختلف زندگی و مسئولیتهای او را در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
همچنین بخش «طلیعه» این مجلد، دارای دو مقاله است که در آنها تلاش شده وجوه دیدهنشده زندگی و کارنامه این شهید از زوایایی تحلیلی، تبیین شود.
بخش مهمی از ارزش مستند این یادنامه به حضور طیف گستردهای از شخصیتهای شناختهشده ایران بازمیگردد.
در این اثر یادداشتها و گفتوگوهایی از مسئولان، دیپلماتها، دانشگاهیان، روزنامهنگاران، دوستان و همکاران شهید خرازی منتشر شده است.
روایتهایی از سوی مقامات عالی کشور، مسئولان دولتی، سفیران، رؤسای دانشگاهها، مدیران رسانهای و همکاران قدیمی وی در خبرگزاری جمهوری اسلامی، ستاد تبلیغات جنگ، وزارت امور خارجه و شورای راهبردی روابط خارجی در این مجموعه گردآوری شده است.
از دیگر بخشهای قابل توجه این یادنامه، انتشار مجموعهای از احکام انتصاب شهید خرازی در مسئولیتهای مختلف است که برخی از آنها به امضای رهبر شهید رسیده و برای نخستین بار در قالب یک مجموعه واحد در این مجلد منتشر میشود.
ناشران این اثر معتقدند «جمال کمال» روایتی مستند از زندگی و منش مدیری است که در مقاطع مختلف تاریخ معاصر ایران، از رسانه و دیپلماسی تا نهادسازی علمی و فرهنگی، نقشآفرینی کرده است.
این اثر که به همت مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران منتشر شده است ، فرصتی فراهم میکند برای بازخوانی میراث فکری، اخلاقی و مدیریتی شخصیتی که بسیاری از همراهان و همکارانش او را نماد عقلانیت، اعتدال، اخلاق و خدمت صادقانه به ایران و اسلام میدانند.