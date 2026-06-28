دو اثر نمایشی خارجی شامل سریال «قصور» و فیلم سینمایی «ضد حمله» با همکاری گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «قصور» محصول سال ۲۰۲۳ انگلستان در گونه درام با گویندگی ۳۰ نفر از گویندگان دوبله شده و قرار است از شبکه تماشا روی آنتن برود.

مدیریت دوبله این اثر بر عهده بهروز علی‌محمدی و صدابرداری آن با سعید عابدی بوده است.

داستان این سریال درباره پزشکی به نام «لوسیندا ادواردز» است که برای تحمل فشار‌های کاری به مصرف داروی دیازپام وابسته شده و همین مسئله به بروز یک حادثه مرگبار منجر می‌شود.

در ادامه روایت، او در جست‌وجوی حقیقت و روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا تلاش می‌کند و در نهایت عاملان اصلی شناسایی و بازداشت می‌شوند.

این سریال با تمرکز بر مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای در حوزه پزشکی، به موضوعاتی همچون اخلاق حرفه‌ای، پیامد‌های سوءمصرف دارو و ضرورت پرهیز از قضاوت‌های عجولانه می‌پردازد.

همچنین فیلم سینمایی «ضد حمله» محصول سال ۲۰۲۵ مکزیک در گونه اکشن و دلهره با گویندگی ۲۰ نفر از گویندگان گفتار فیلم دوبله شده و قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.

مدیریت دوبله این فیلم را علیرضا باشکندی و صدابرداری آن را حسین حسنی‌فر بر عهده داشته‌اند.

داستان این فیلم درباره افسر ویژه‌ای به نام «گوئرو» است که پس از سال‌ها به منطقه‌ای مرزی میان مکزیک و آمریکا بازمی‌گردد و با همراهی تیم خود با یک کارتل خطرناک مواد مخدر مقابله می‌کند.

او در جریان این مأموریت انتقام ده افسر کشته‌شده را می‌گیرد و در نهایت موفق به نابودی کامل این گروه تبهکار می‌شود.

«ضد حمله» با فضایی پرتنش و اکشن، بر مفاهیمی، چون عدالت‌خواهی، مبارزه با جنایت سازمان‌یافته و اهمیت همکاری و همبستگی در شرایط بحرانی تأکید دارد.