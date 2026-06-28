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عملیات مرمت و محوطهسازی بقعه تاریخی گنبد تاج روستای ابراهیمآباد در شهرستان اشکذر استان یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بقعه تاریخی گنبد تاج در روستای ابراهیمآباد بخش رستاق شهرستان اشکذر واقع شده و دارای کاربری زیارتگاه است، قدمت این بنا به قرن هشتم هجری میرسد و به شماره ۲۵۳۵ در ۱۵ آذر ۷۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این بقعه با فرم هشتضلعی و از خشت و گل با سقفی گنبدی و اندود گچ در داخل بنا ساخته شده است.
مهمترین عملیات مرمتی انجام شده در این بنا شامل آجر فرش محوطه و هره چینی با آجر ۲۰ Ð ۲۰ و بندکشی بوده است.
برای اجرای این طرح ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و همچنین ۱۰ میلیارد ریال از محل مشارکت هیئتامنای بقعه تأمین و اختصاص یافته است.