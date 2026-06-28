متخصص جراحی عمومی با توجه به خطرات تجمعات انبوه، توصیه‌های کلیدی زیر را برای حفظ سلامت، پیشگیری از آسیب‌های ناشی از فشار جمعیت و مدیریت فوریت‌های پزشکی در جمعیت‌های میلیونی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا زمانی متخصص جراحی جنرال توصیه‌هایی را برای ایمنی و همراهی در جمعیت‌های میلیونی ارائه کرد.در گردهمایی‌های بزرگ، از راهپیمایی‌های مردمی تا آیین‌های مذهبی، هر قدم ما تنها متعلق به خودمان نیست؛ بلکه بخشی از امنیت و آرامش جمعیتی است که در کنار ما حرکت می‌کند. از نگاه یک جراح، بسیاری از آسیب‌هایی که در چنین اجتماعاتی دیده می‌شوند، نه به دلیل شدت حادثه، بلکه به علت بی‌توجهی به چند اصل ساده و حیاتی رخ می‌دهند.

وی ادامه داد: فرهنگ ایمنی، زیباترین نشانه احترام به جان انسان‌هاست. آرام حرکت کنید، نه شتاب‌زده. سرعت زیاد در میان جمعیت، تعادل افراد را بر هم می‌زند و می‌تواند آغازگر یک زنجیره از زمین‌خوردن و آسیب باشد. از هل دادن و فشار آوردن بپرهیزید. یک فشار کوچک در جمعیتی انبوه، ممکن است در چند متر جلوتر به حادثه‌ای بزرگ تبدیل شود. همراه جریان جمعیت حرکت کنید. حرکت برخلاف مسیر، توقف ناگهانی یا تغییر جهت ناگهانی، خطر برخورد و ازدحام را افزایش می‌دهد.

زمانی افزود: به کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت توجه ویژه داشته باشید. قدرت یک جامعه، در حمایت از آسیب‌پذیرترین اعضای آن نمایان می‌شود. اگر احساس کردید ازدحام بیش از حد شده است، مسیر خلوت‌تر را انتخاب کنید. رسیدن چند دقیقه دیرتر، بسیار ارزشمندتر از گرفتار شدن در یک حادثه است.

متخصص جراحی جنرال ادامه داد: وسایل ضروری را سبک و در دسترس نگه دارید. آب آشامیدنی، داروهای ضروری، کارت شناسایی و تلفن همراه می‌توانند در شرایط اضطراری بسیار کمک‌کننده باشند. در صورت زمین خوردن، آرامش خود را حفظ کنید. اگر توانستید، به پهلو جمع شوید، از سر و گردن خود محافظت کنید و با کمک اطرافیان به‌آرامی برخیزید. دیگران نیز باید فوراً برای ایجاد فضای امن همکاری کنند.

وی ادامه داد: راه‌های خروج و مسیرهای امدادی را همیشه باز بگذارید. این مسیرها، شاهراه نجات انسان‌ها هستند. به توصیه‌های نیروهای امدادی، انتظامی و برگزارکنندگان احترام بگذارید. دستورهای آنان بر پایه تجربه و برای حفظ امنیت همگان است. اگر فردی دچار ضعف، تنگی نفس یا آسیب شد، بی‌تفاوت نباشید. اطلاع سریع به نیروهای امدادی، می‌تواند جان یک انسان را نجات دهد.

پیام من به عنوان یک جراح به همراهان این مسیر سال‌ها در اتاق عمل، زخم‌هایی را دیده‌ام که هرگز نباید ایجاد می‌شدند. بسیاری از آنها نتیجه یک لحظه عجله، یک فشار بی‌جا یا یک بی‌توجهی ساده بودند. زیباترین موفقیت ما پزشکان، بیماری نیست که درمان می‌شود؛ بلکه انسانی که با رعایت دستورات پیشگیری نباید به اتاق عمل نیازی پیدا نکند بیایید در هر راهپیمایی، هر مراسم مذهبی و هر اجتماع بزرگ، سفیر فرهنگ ایمنی باشیم. با صبر، احترام، مهربانی و مسئولیت‌پذیری، نه‌تنها از خود، بلکه از جان هزاران انسان دیگر نیز محافظت کنیم. فرهنگ ایمنی، نشانه بلوغ یک جامعه است؛ و احترام به جان انسان‌ها، زیباترین عبادت و والاترین مسئولیت اجتماعی است.