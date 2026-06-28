محمدحسین ساعی عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امروزه که فناوری اطلاعات به ستون فقرات اقتصاد، امنیت و حاکمیت ملی تبدیل شده، موضوع بومی‌سازی این حوزه از انتخاب فراتر رفته و به ضرورتی حیاتی بدل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین ساعی عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی دربارۀ راهکار‌های برون‌رفت از چالش های وابستگی فناوری به خارج از کشور، گفت: کشوری که بتواند لایه‌های مختلف ارتباطات و فناوری را در داخل تولید و مدیریت کند، از وابستگی به خارج رهایی می‌یابد و امنیت داده‌ها، استقلال تصمیم‌گیری و پایداری زیرساخت‌های خود را تضمین می‌کند.

آقای ساعی افزود: بومی‌سازی فناوری، با ایجاد اشتغال برای نخبگان و جلوگیری از خروج ارز، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و افزایش توان بازدارندگی در برابر تهدیدات سایبری و تحریم‌های فناورانه می‌شود.

وی ادامه داد: در مقابل، کشوری که در این مسیر کوتاهی کند، استقلال فناورانه خود را از دست می‌دهد و البته با خطراتی جدی همچون وابستگی راهبردی، نفوذپذیری اطلاعاتی، شکنندگی زیرساخت‌ها و حتی تهدید امنیت ملی از طریق فشار‌های خارجی مواجه خواهد شد.

عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی دربارۀ ریشه‌های فرهنگی و دلایل توقف مسیر بومی سازی لایه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ریشۀ این رویکرد به ادراک سیاست‌مداران از مفهوم توسعه و پیشرفت برمی‌گردد. زمانی تأکید بر این است که کشور ما گونه‌ای از پیشرفت را می‌خواهد که دست‌کم بنیان‌های آن بومی باشد و کسی نتواند آن را بیرون از مرز‌های کشور تهدید کند. مفهوم اقتصاد مقاومتی نیز که در کشور می‌شناسیم، بر همین پایه استوار است.

* معنای اقتصاد مقاومتی چیست؟

آقای ساعی با اشاره به ریشه‌های توقف مسیر بومی‌سازی فناوری در ایران و راهکار‌های برون‌رفت از این چالش، ادامه داد: اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت کشیدن نیست و کسی قصد ندارد که سختی به مردم بچشاند. تعریف اقتصاد مقاومتی این است که بنیان‌های آن به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که تحت تأثیر ارادۀ یک کشور خارجی قرار نگیرد.

وی افزود: زمانی که کشور به چنین نقطه‌ای برسد، اقتصاد مقاومتی تا حدی محقق شده است. شبیه همین ایده در عرصۀ فناوری نیز وجود دارد. در مقابل اقتصاد مقاومتی، رویکرد دیگری هم وجود دارد که بیان می‌کند کشور نباید این‌گونه به جهان نگاه کند؛ ایران باید وارد زنجیره‌های جهانی شود. از نظر این گروه، کشور ما نباید به این موضوع توجه داشته باشد که وجود وابستگی به خارج ممکن است بعد‌ها خارجی‌ها را قادر به تهدید ما کند؛ آنها معتقدند که تنها مبنای تنظیم اقتصاد کشور توجه به میزان سود و زیان است.

عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: برای مثال تصور کنید که مبنا فقط این است که آیا می‌توانیم گندم را چند درصد ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده در داخل، وارد کشور کنیم یا خیر؟ اگر چنین سودی وجود داشته باشد، از محل آن می‌توان به پیشرفت اقتصاد کمک کرد. در نقطۀ مقابل، اندیشۀ مقاومتی می‌گوید که گندم کالایی استراتژیک و بسیار حیاتی است، بنابراین نباید اجازۀ وابستگی کشور را داد؛ پس حتی اگر با قیمتی کمی بالاتر آن را در داخل ایران تهیه کنیم، ارزشش را دارد. به همین جهت اگر در این حوزه زحمتی برای کشور ایجاد شود، دست‌کم راهبردی خواهد بود؛ چرا که اگر گندم تحت تأثیر ارادۀ خارجی‌ها قرار گیرد، حتی برای تأمین نان کشور دچار مشکل می‌شویم.

آقای ساعی اظهار کرد: گفتمان‌های مورد اشاره همواره -به‌ویژه در شرایط پساجنگ- در کشور ما وجود داشته‌اند. البته در ایران باید اذعان کرد که در حوزۀ اجرا و سیاست‌های اجرایی ثبات نداشته‌ایم، هرچند در اسناد کلان، ثبات در سیاست‌گذاری وجود دارد.

وی تصریح کرد: شبیه همین مسائل در حوزۀ فناوری اطلاعات نیز دیده می‌شود. در این زمینه نقاط راهبردی و حیاتی وجود دارد که کشور به آنها وابسته است. دو دیدگاه کلی دربارۀ این نقاط وجود دارد، گروهی معتقدند که لزومی ندارد در بومی‌سازی بخش‌های راهبردی تلاش کنیم و همه را وارد کنیم، ولو اینکه بعداً از همان نقاط مورد تهدید یا فشار قرار بگیریم.

عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ایده و گفتمان دیگری نیز وجود دارد که طرفداران آن معتقدند باید در کشور خدمات پایه و استراتژیک را ایجاد کنیم، حتی اگر هزینۀ اقتصادی بیشتری در ابتدا انجام شود، زیرا این سرمایه‌گذاری ثباتی در کشور ایجاد می‌کند که قادر به جبران ضرر اولیه نیز خواهد بود. وقتی به این موضوع به چشم یک فرآیند دو یا سه‌دهه‌ای نگاه کنید، دیگر با چالش و ضرر مواجه نخواهید شد.