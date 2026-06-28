دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با تأکید بر پیگیری قضایی پرونده ی یک فقره قتل در خرم‌آباد، ضمن اعلام دستگیری متهم و همدستان وی، نسبت به انتشار شایعات بی‌اساس در فضای مجازی هشدار داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان با تأکید بر پیگیری قضایی پرونده حادثه میدان مادر خرم‌آباد، ضمن اعلام دستگیری متهم و همه ی همدستان وی،نسبت به انتشار شایعات بی‌اساس در فضای مجازی هشدار داد.



علی حسنوند بیان کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه و اقدامات انجام شده توسط متهم اصلی به همراه همدستانش به دستور بازپرس بازداشت و راهی زندان شده‌اند.



وی افزود: همچنین بازسازی صحنه جرم با حضور متهمان انجام شده و هم اکنون این پرونده در جریان رسیدگی قضایی قرار دارد.

دادستان مرکز لرستان با اشاره به شایعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در خصوص آزادی متهمان، ضمن رد قاطع این ادعا، از شهروندان خواست در خصوص روند پرونده‌های قضایی تنها به اخبار منتشر شده از سوی روابط عمومی و رسانه‌ دادگستری کل استان لرستان استناد کنند .



وی از شهروندان خواست از پیگیری اخبار غیررسمی و شایعات منتشر شده در گروه‌ها و صفحات نامعتبر خودداری کنند.