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معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در منزل استاد مرتضی صفاریان، پیشکسوت ۹۴ ساله تعزیه، از بیش از هشت دهه تلاش این هنرمند در حفظ و انتقال این هنر آیینی قدردانی کرد. در این دیدار، یاد و خاطره فرزند شهید استاد نیز گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به همراه احمدحسین فتایی، مشاور اجرایی معاونت امور هنری، اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، داوود فتحعلیبیگی پیشکسوت نمایش ایرانی و مهدی صفارینژاد با حضور در منزل استاد مرتضی صفاریان، پیشکسوت ۹۴ ساله تعزیه، با این هنرمند دیدار و از سالها تلاش و خدمات ارزشمند او در پاسداشت این هنر آیینی قدردانی کردند.
در ابتدای این دیدار، حاضران یاد و خاطره شهید حسن صفاریان، فرزند این استاد پیشکسوت، را گرامی داشتند.
در ادامه، داوود فتحعلیبیگی، پیشکسوت نمایش ایرانی، با مرور بخشی از فعالیتها و خدمات استاد مرتضی صفاریان، به جایگاه و نقش مؤثر او در حفظ و انتقال سنت تعزیهخوانی اشاره کرد.
استاد مرتضی صفاریان نیز ضمن خوشآمدگویی به حاضران، از خاطرات و تجربههای خود در عرصه تعزیه و شبیهخوانی سخن گفت. او از جمله چهرههای باسابقه این حوزه است که در آیین افتتاح تماشاخانه سنگلج نیز بهعنوان تعزیهخوان حضور داشته است.
مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این دیدار با تجلیل از سالها فعالیت استاد صفاریان در عرصه تعزیه و شبیهخوانی، به مجموعه ویدئویی «صاحبمصائب» اشاره کرد که با هدف ثبت و انتقال آموزههای این هنر آیینی و با اجرای استاد صفاریان در سالهای گذشته تولید شده است.
او تأکید کرد: «صاحبمصائب» تلاشی برای حفظ و بازخوانی یکی از اصیلترین گونههای نمایش آیینی ایرانی است. شفیعی همچنین یادآور شد بخش قابلتوجهی از مجالس انتخابشده برای این مجموعه، با همراهی داوود فتحعلیبیگی به سرانجام رسیده است.
اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، نیز در این دیدار با قدردانی از سالها فعالیت خستگیناپذیر استاد صفاریان در پاسداشت سنت تعزیهخوانی، از وی برای حضور در محفل عاشورایی «خیمه هنر» که همزمان با دهه دوم محرم در محوطه تئاتر شهر تهران برگزار میشود، دعوت کرد.
در بخش دیگری از این دیدار، حسین صفاریان، فرزند ارشد استاد، با اشاره به شرایط جسمی پدرش گفت: به دلیل کهولت سن، امکان حضور او در اجراهای میدانی همانند گذشته فراهم نیست، اما همچنان هدایت جلسات هفتگی تعزیه را بر عهده دارد و در انتخاب نسخهها، تعیین نقشها و نظارت بر اجرای مجالس، نقشی محوری ایفا میکند.
به گفته وی، «هیئت تعزیهداران استاد صفاریان» که از سال ۱۳۴۷ شکل گرفته، نزدیک به شش دهه است که محفلی برای گردهمایی تعزیهخوانان و علاقهمندان این هنر آیینی به شمار میرود و جلسات آن بهصورت منظم در حسینیه منزل استاد برگزار میشود.
در پایان این دیدار، حاضران از تکیهحسینیه واقع در منزل استاد مرتضی صفاریان، که یکشنبه هر هفته میزبان جلسات خوانش متون و اجرای تعزیه است، بازدید کردند.
استاد مرتضی صفاریان از کهنسالترین چهرههای تعزیه ایران است که از کودکی وارد عرصه شبیهخوانی شد و طی دههها فعالیت، در زمینه اجرا، آموزش و انتقال این هنر آیینی نقشآفرینی کرده است.