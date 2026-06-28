مدیرعامل توانیر گفت: صنعت برق قدردان همدلی و هوشمندی مردم است و به منظور تشویق مشارکت عمومی، برای گزارش‌های منجر به شناسایی و رفع تخلفات، پاداش‌هایی تا سقف ۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که به گزارش‌دهندگان پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمد اله‌داد از ثبت عملکرد موفقیت‌آمیز طرح ملی «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: صنعت برق با عزم جدی در حال مبارزه با پدیده مصارف غیرمجاز انرژی و پول‌های کثیف ناشی از آن است.

وی با تشریح ابعاد این طرح ملی اظهار داشت: طرح مهتاب به عنوان بخشی از استراتژی کلان توانیر برای مدیریت هوشمند و صیانت از شبکه برق کشور، با هدف روشنگری در تاریکخانه‌های مصرف غیرمجاز انرژی طراحی و اجرا شده است. خروجی سه ماهه اول این طرح، حاکی از موفقیت چشمگیر همکاران ما در سراسر کشور است.

مدیرعامل توانیر با ارائه جزئیات عملکرد این طرح افزود: در بازه زمانی سه ماهه، تمرکز ویژه‌ای بر ساماندهی انشعابات غیرمجاز صورت گرفت که نتیجه آن تبدیل ۲۴۷ هزار و ۷۳۳ انشعاب غیرمجاز به انشعاب دائم یا موقت بوده است.

وی افزود: همچنین در این مدت ۱۳۳ هزار و ۱۲۰ مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی، ۶۱۴ هزار متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری و ۲۶۸ دستگاه ترانسفورماتور فشارمتوسط غیرمجاز نیز از مدار خارج شدند.

اله‌داد به اقدامات فنی برای جلوگیری از تخلفات نیز اشاره کرد و گفت: با بهره‌گیری از فناوری فیوز‌های هوشمند، دستکاری لوازم اندازه‌گیری در ۵۹ هزار و ۷۶۳ مورد محدودسازی شد و ۲۱ هزار و ۲۴۹ دستگاه کنتور دستکاری شده شناسایی و رفع نقص شدند. مجموع این اقدامات منجر به اصلاح بار پایه به میزان ۱۶۸۸ مگاوات در همین بازه زمانی کوتاه شده است که گامی بزرگ برای پایداری شبکه سراسری برق کشور محسوب می‌شود.

مدیرعامل توانیر در پایان با دعوت از آحاد جامعه برای صیانت از سرمایه‌های ملی تصریح کرد: مصارف غیرمجاز برق، علاوه بر تحمیل فشار به شبکه و ایجاد ناپایداری، بستر سوءاستفاده‌های غیرقانونی را فراهم می‌کند. از این رو، از هم‌وطنان عزیز درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز، مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع دهند.

وی در پایان با تأکید بر ارزش گزارش‌های مردمی در این طرح خاطرنشان کرد: صنعت برق قدردان همدلی و هوشمندی مردم است و به منظور تشویق مشارکت عمومی، برای گزارش‌های منجر به شناسایی و رفع تخلفات، پاداش‌هایی تا سقف ۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که به گزارش‌دهندگان پرداخت می‌شود.