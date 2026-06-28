استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به فاجعه بمباران شیمیایی سردشت، بر ضرورت تبیین ابعاد این جنایت ضدبشری و مطالبه حقوق قربانیان از مجامع بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت هفتم تیرماه سالروز بمباران شیمیایی سردشت پیامی صادر کرد.

در این متن آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفتم تیر، یادآور یکی از تلخ‌ترین و دردناک‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر است؛ روزی که رژیم بعث عراق با بهره‌گیری از سلاح‌های شیمیایی، مردم بی‌دفاع سردشت را هدف قرار داد و برگ دیگری از مظلومیت ملت ایران را در تاریخ ثبت کرد.

فاجعه بمباران شیمیایی سردشت، نخستین حمله شیمیایی گسترده علیه یک شهر غیرنظامی در جهان بود؛ جنایتی که صدها شهید و هزاران جانباز و مصدوم بر جای گذاشت و آثار رنج‌آور آن همچنان بر زندگی مردم این دیار سایه افکنده است.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این حادثه و ادای احترام به جانبازان سرافراز و خانواده‌های صبور آنان، بر ضرورت تبیین ابعاد این جنایت ضدبشری و مطالبه حقوق قربانیان از مجامع بین‌المللی تأکید می‌کنیم.

بی‌تردید، ایثار و مقاومت مردم سردشت، بخشی ماندگار از تاریخ پرافتخار ایران اسلامی است و وظیفه همه مسئولان، پاسداشت این میراث ارزشمند و تلاش برای رفع مشکلات و بهبود کیفیت زندگی آسیب‌دیدگان این فاجعه انسانی است.

اینجانب با گرامیداشت هفتم تیر، سالروز بمباران شیمیایی سردشت، یاد و خاطره شهدای گرانقدر این حادثه و تمام شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان به‌ویژه امام شهید انقلاب را ارج می نهم و برای جانبازان عزیز و مردم شریف سردشت، عزت، سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان‌غربی