حقمداری و خدمت صادقانه، میراث ماندگار شهدای هفتم تیر است
امام جمعه بابلسر در یادواره شهدای هفتم تیر تأکید کرد: حرکت در مسیر حقمداری و خدمت صادقانه به مردم، میراث ماندگار شهدا و ضامن عزت جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه بابلسر در یادواره شهدای هفتم تیر دادگستری، سازمانهای تابعه و بسیج حقوقدانان استان، با تأکید بر اینکه راه شهدا، مسیر حقمداری و خدمت صادقانه به مردم است، گفت: حقگویی و حقمداری همواره با هزینه همراه بوده، اما عزت دنیا و آخرت در گرو حرکت در مسیر حق است.
حجتالاسلام قلیپور با اشاره به سخنی از حضرت امام حسین (ع) مبنی بر اینکه خداوند قادر است هر شرایطی را تغییر دهد، افزود: تاریخ اسلام سرشار از نمونههایی است که اراده الهی سختترین شرایط را به پیروزی و عزت تبدیل کرده و قیام عاشورا نیز بارزترین جلوه این سنت الهی است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، شهید آیتالله دکتر بهشتی را از ارکان اصلی انقلاب اسلامی و قانون اساسی دانست و اظهار کرد: دشمنان انقلاب با ترور شخصیتهای اثرگذار، درصدد متوقف کردن مسیر انقلاب بودند، اما به برکت عنایت الهی، خون شهدا موجب استحکام و اقتدار بیشتر نظام اسلامی شد.
امام جمعه بابلسر با اشاره به حوادث سال ۱۳۶۰، از ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از توطئههای دشمن برای ضربه زدن به انقلاب یاد و تصریح کرد: خداوند اراده کرد انقلاب اسلامی با هدایت رهبر معظم انقلاب و ایثار شهدا، مسیر عزت، استقلال و اقتدار را با استحکام ادامه دهد.
حجت الاسلام قلیپور در ادامه با تجلیل از تلاشهای مجموعه دستگاه قضایی، خدمت در عرصه قضا را مسئولیتی سنگین و در عین حال مظلومانه توصیف کرد و گفت: کارکنان دستگاه قضایی با وجود دشواریهای فراوان، با روحیهای جهادی برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم تلاش میکنند.
وی نظم، اخلاص، تلاش خستگیناپذیر و ولایتمداری شهید آیتالله بهشتی را الگویی ماندگار برای مدیران و مسئولان دانست و تأکید کرد: تداوم راه شهدا، حفظ وحدت، تبعیت از ولایت فقیه و خدمت بیمنت به مردم، ضامن پیشرفت، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.