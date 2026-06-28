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معاون معدن ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از کسب رتبه نخست کشور در صدور پروانههای اکتشاف و گواهی کشف معادن در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شادنوش با اشاره به ظرفیتهای غنی معدنی استان گفت: این موفقیت حاصل برنامهریزی هدفمند، تسریع در فرآیندهای اکتشافی، تعامل مؤثر با سرمایهگذاران، تلاش کارشناسان حوزه معدن و حمایت از فعالیتهای معدنی در استان است.
به گفته وی، خراسان جنوبی علاوه بر صدرنشینی در حوزه اکتشاف، در برگزاری نخستین مزایدههای واگذاری معادن در خردادماه سال جاری نیز عملکرد موفقی داشته که این موضوع زمینهساز جذب سرمایهگذاری، فعالسازی ظرفیتهای معدنی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی استان خواهد بود.
کسب این رتبه ملی، بیانگر جایگاه راهبردی خراسان جنوبی در بخش معدن و نشاندهنده حرکت هدفمند استان در مسیر توسعه فعالیتهای اکتشافی، شناسایی ذخایر جدید و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای معدنی است.
خراسان جنوبی با دارا بودن بیش از ۵۰ نوع ماده معدنی یکی از مهمترین قطبهای معدنی کشور است.