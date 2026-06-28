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مدیر جهاد کشاوزی ملایر از اجرای طرح فراز و داربستی کردن باغهای انگور برای جلوگیری از خسارات سرما زدگی تاکستانهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علیرضا زنگنه گفت: درحال پیگیری برای اختصاص اعتبار برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان برای داربستی کردن باغ های امگور هستیم.
او از پیش بینی برداشت بیش از ۳۰۰ هزار تن انگور از تاکستانهای ملایر در سال جاری خبر داد و افزود: وضعیت باغ های این جهان شهر امسال نسبت به سالهای گذشته مطلوبتر است.
مدیر جهاد کشاوزی ملایر تأکید کرد: سال گذشته ۶۷۰۰ تن کود ازته و هزار تن کودهای پتاسه و فسفاته بین کشاورزان ملایری توزیع شده است.