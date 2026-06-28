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فرماندار ماکو با تشریح آخرین وضعیت مناطق سیلزده بخش بورالان گفت: امدادرسانی، اسکان اضطراری، توزیع اقلام معیشتی و پاکسازی منازل آسیبدیده انجام شده و همزمان ارزیابی نهایی خسارات در مراحل پایانی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهلا تاجفر، درباره آخرین وضعیت مناطق آسیبدیده از سیلاب سوم تیرماه در بخش بورالان ماکو اظهار کرد: بر اثر بارندگیهای شدید و وقوع سیلاب، راههای دسترسی به سه روستای بری، پنجرلو و ولیکندی دچار خسارت شد و پلهای اصلی مسیرهای ارتباطی منطقه نیز آسیب دیدند. همچنین این روستاها با آبگرفتگی منازل و معابر مواجه شدند.
وی افزود: از نخستین ساعات وقوع حادثه، ستاد مدیریت بحران شهرستان تشکیل و تمامی دستگاههای امدادی، خدماتی و اجرایی به منطقه اعزام شدند تا عملیات امدادرسانی و مدیریت بحران بدون وقفه آغاز شود.
فرماندار ماکو با اشاره به اقدامات انجامشده خاطرنشان کرد: در همان ساعات اولیه، مسیرهای ارتباطی بازگشایی شد و از روز دوم نیز توزیع اقلام غذایی، اسکان اضطراری خانوارهای آسیبدیده، تخلیه آب و لجنکشی منازل در دستور کار قرار گرفت و این خدمات با هماهنگی دستگاههای مسئول ادامه یافت.
تاجفر تصریح کرد: پس از جمعبندی نهایی، اقدامات لازم برای جبران خسارات از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد.
وی همچنین از تصویب اجرای طرحهای زیرساختی برای کاهش آسیبپذیری منطقه خبر داد و گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۶ پل جدید در مسیرهای عرضی روستاهای آسیبدیده احداث خواهد شد تا ایمنی راههای ارتباطی در برابر حوادث مشابه افزایش یابد.
فرماندار ماکو، اجرای طرحهای آبخیزداری را از دیگر برنامههای پیشبینیشده عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرحها تلاش میشود از تکرار خسارات ناشی از سیلاب در سالهای آینده جلوگیری شده و تابآوری مناطق روستایی در برابر مخاطرات طبیعی افزایش یابد.