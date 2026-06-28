چهار اثر نمایشی جدید طی روزهای پیش رو به ترتیب درکارگاه نمایش، تالار قشقایی، تالار چهارسو و تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجراهای خود را آغاز می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، چهارنمایش «سِرّسُرخ» به نویسندگی امیرصفایی پور و کارگردانی حسین عبداللهی، «اسب نَورد» به نویسندگی مهدی کوشکی و کارگردانی هستی حسینی، «خَطرَنج» به نویسندگی و کارگردانی نگین ضیایی و «تابوت عهد» به نویسندگی نیل لَبیوت و کارگردانی مجتبی جَدّی طی روزهای پیش رو به ترتیب در کارگاه نمایش ، تالار قشقایی، تالار چهارسو و تالار سایه مجموعه تئاتر شهر میزبان مخاطبان تئاترخواهند بود.

نمایش « سِرّسرخ» به نویسندگی امیرصفایی پور، کارگردانی حسین عبداللهی و بازی محمد ترابی و فرزاد قاسمی از روز ۷ تیرماه ساعت ۱۹:۴۵ با مدت زمان ۶۰ دقیقه در کارگاه نمایش روی صحنه می رود.

«اسب نَورد» هم عنوان یکی از نمایش های جدید تئاترشهر است که از۸ تیرماه سال جاری به نویسندگی مهدی کوشکی، کارگردانی هستی حسینی و بازی مهدی کوشکی و عاطفه کوشکی ساعت ۱۹:۳۰ به مدت زمان ۷۰ دقیقه در تالار قشقایی پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

در تالارچهارسو نیز از روز ۱۰ تیرماه نمایش «خطرنج» به نویسندگی و کارگردانی نگین ضیایی با بازخوانی رمان تصرف عدوانی نوشته لنا آندرشون و بازی مهتاب ثروتی ، عباس جمالی و شادی ضیایی ساعت ۱۹ با مدت زمان ۹۰ دقیقه اجرای خود را آغاز می کند.

تالار سایه تئاترشهر نیز از روز ۱۶ تیرماه میزبان مخاطبان تئاتر با نمایش «تابوت عهد» به نویسندگی نیل لبیوت، ترجمه حسین رسولی، کارگردانی مجتبی جدی و بازی صادق برقعی و نازنین حشم دار در ساعت ۲۰ با مدت زمان ۶۰ دقیقه خواهد بود.