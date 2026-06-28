­تیم‌های بلغارستان، ژاپن، لهستان، ترکیه، اسلوونی و فرانسه در چهارمین روز هفته دوم لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهر‌های اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود.

تیم‌های بلغارستان، ژاپن، لهستان، ترکیه، اسلوونی و فرانسه در چهارمین روز هفته دوم موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

بلغارستان ۳ – کانادا ۲ (۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۱۱)

آمریکا ۲ – ژاپن ۳ (۲۵ بر ۱۸، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۳ بر ۱۵)

لهستان ۳ – آلمان یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۵)

فرانسه ۳ – صربستان صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲)

ترکیه ۳ – آرژانتین ۲ (۱۹ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۸ بر ۱۶)

اسلوونی ۳ – برزیل صفر (۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۰)

جدول لیگ ملت‌ها در پایان دیدار‌های روز سوم هفته دوم لیگ ملت‌ها در گروه مردان به این شکل است:

۱- ژاپن ۷ برد و ۱۸ امتیاز

۲- اسلوونی ۶ برد و ۱۴ امتیاز

۳- آمریکا ۵ برد و ۱۶ امتیاز

۴- اوکراین پنج برد و ۱۶ امتیاز

۵- لهستان پنج برد و ۱۴ امتیاز

۶- ایتالیا چهار برد و ۱۳ امتیاز

۷- صربستان چهار برد و ۱۲ امتیاز

۸- ترکیه چهار برد و ۱۱ امتیاز

۹- برزیل چهار برد و ۱۱ امتیاز

۱۰- بلغارستان چهار برد و ۱۱ امتیاز

۱۱- فرانسه چهار برد و ۹ امتیاز

۱۲- بلژیک سه برد و ۹ امتیاز

۱۳- آلمان سه برد و ۹ امتیاز

۱۴- آرژانتین دو برد و ۷ امتیاز

۱۵- کانادا یک برد و ۷ امتیاز

۱۶- ایران یک برد و ۶ امتیاز

۱۷- چین یک برد و ۴ امتیاز

۱۸-کوبا بدون برد و دو امتیاز

برنامه پنجمین روز مسابقات این هفته به قرار زیر است:

یکشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۵

ساعت ۱۴:۳۰؛ چین – آلمان

ساعت ۱۴:۳۰؛ بلغارستان – اوکراین

ساعت ۱۵؛ ایران – کوبا

ساعت ۱۸؛ بلژیک – ترکیه

ساعت ۱۸؛ کانادا – برزیل

ساعت ۱۸:۳۰؛ فرانسه – ژاپن

ساعت ۲۱:۳۰؛ لهستان – آرژانتین

ساعت ۲۲؛ صربستان – آمریکا