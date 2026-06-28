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تیمهای بلغارستان، ژاپن، لهستان، ترکیه، اسلوونی و فرانسه در چهارمین روز هفته دوم لیگ ملتها ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم لیگ ملتها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری میشود.
تیمهای بلغارستان، ژاپن، لهستان، ترکیه، اسلوونی و فرانسه در چهارمین روز هفته دوم موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:
بلغارستان ۳ – کانادا ۲ (۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۱۱)
آمریکا ۲ – ژاپن ۳ (۲۵ بر ۱۸، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۳ بر ۱۵)
لهستان ۳ – آلمان یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۵)
فرانسه ۳ – صربستان صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲)
ترکیه ۳ – آرژانتین ۲ (۱۹ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۸ بر ۱۶)
اسلوونی ۳ – برزیل صفر (۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۰)
جدول لیگ ملتها در پایان دیدارهای روز سوم هفته دوم لیگ ملتها در گروه مردان به این شکل است:
۱- ژاپن ۷ برد و ۱۸ امتیاز
۲- اسلوونی ۶ برد و ۱۴ امتیاز
۳- آمریکا ۵ برد و ۱۶ امتیاز
۴- اوکراین پنج برد و ۱۶ امتیاز
۵- لهستان پنج برد و ۱۴ امتیاز
۶- ایتالیا چهار برد و ۱۳ امتیاز
۷- صربستان چهار برد و ۱۲ امتیاز
۸- ترکیه چهار برد و ۱۱ امتیاز
۹- برزیل چهار برد و ۱۱ امتیاز
۱۰- بلغارستان چهار برد و ۱۱ امتیاز
۱۱- فرانسه چهار برد و ۹ امتیاز
۱۲- بلژیک سه برد و ۹ امتیاز
۱۳- آلمان سه برد و ۹ امتیاز
۱۴- آرژانتین دو برد و ۷ امتیاز
۱۵- کانادا یک برد و ۷ امتیاز
۱۶- ایران یک برد و ۶ امتیاز
۱۷- چین یک برد و ۴ امتیاز
۱۸-کوبا بدون برد و دو امتیاز
برنامه پنجمین روز مسابقات این هفته به قرار زیر است:
یکشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۵
ساعت ۱۴:۳۰؛ چین – آلمان
ساعت ۱۴:۳۰؛ بلغارستان – اوکراین
ساعت ۱۵؛ ایران – کوبا
ساعت ۱۸؛ بلژیک – ترکیه
ساعت ۱۸؛ کانادا – برزیل
ساعت ۱۸:۳۰؛ فرانسه – ژاپن
ساعت ۲۱:۳۰؛ لهستان – آرژانتین
ساعت ۲۲؛ صربستان – آمریکا