مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از کلنگ‌زنی طرح آبرسانی به ۳ روستای شهرستان رامهرمز خبر داد و گفت: این طرح ضربتی اجرا می‌شود تا مشکلات آبی ۳ روستا را در فصل گرم تابستان خوزستان برطرف کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، افشین حاتمی ، هدف از اجرای این طرح را تامین پایدار آب شرب، افزایش ظرفیت انتقال آب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به ساکنان روستا‌های بغدک، بنگستان و درویشان عنوان کرد و افزود: در این طرح ۳ هزار و ۶۰۰ متر خط انتقال آب شرب اجرا می‌شود.

وی در ادامه اعتبار این طرح را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال دانست و بیان کرد: با نهایی شدن این طرح بیش از ۵۲۰ نفر در ۳ روستای رامهرمز از آب شرب با کیفیت و پایدار بهره‌مند خواهند شد.

حاتمی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی اظهار کرد: با بهره‌برداری از این طرح، پایداری تامین آب شرب در روستا‌های بغدک، بنگستان و درویشان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و مشکلات موجود در زمینه تامین آب این مناطق برطرف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان اظهار امیدواری کرد که با اجرای این پروژه، گام موثری در راستای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و افزایش رضایتمندی مشترکان روستایی شهرستان برداشته شود.