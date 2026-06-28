همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه، مزار مطهر شهدای سوم خرداد و گلزار شیخان قم، عطرافشانی و گلباران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی، آغاز هفته قوه قضائیه و هفته حقوق بشر آمریکایی، آیین غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهدای گلزار‌های سوم خرداد و شیخان قم با حضور رئیس‌کل دادگستری استان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مسئولان برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان قم در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، آغاز هفته حقوق بشر آمریکایی را یادآور جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران دانست و گفت: آمریکا و هم‌پیمانانش بار دیگر نشان دادند که شعار حقوق بشر را تنها برای فریب افکار عمومی سر می‌دهند و در عمل به هیچ‌یک از اصول آن پایبند نیستند.

حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی همچنین از آمادگی دستگاه‌ها و نهاد‌های استان برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع «قائد شهید امت» خبر داد و با اشاره به هفته قوه قضائیه، از تلاش کارکنان دستگاه قضا در تأمین امنیت استان قدردانی کرد و گفت: قم از استان‌های برخوردار از امنیت بالاست و آمار جرایم خشن و طلاق در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم نیز هفته حقوق بشر آمریکایی را فرصتی برای بازخوانی جنایت‌ها و رفتار‌های دوگانه آمریکا در قبال حقوق بشر عنوان کرد.

در پایان این آیین، حاضران با قرائت فاتحه، غبارروبی، عطرافشانی و نثار گل بر مزار شهدای گلزار‌های سوم خرداد و شیخان، با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.