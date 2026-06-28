مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای انتقال هم‌استانی‌ها به مراسم تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای انتقال هم‌استانی‌ها به مراسم تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید» خبر داد و گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و تسهیل حضور عزاداران در این مراسم، تمامی ظرفیت‌های بخش حمل‌ونقل عمومی استان به حالت آماده‌باش درآمده است.

محسن محمدنژاد افزود: هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، انجمن‌های صنفی، مدیران پایانه‌ها و رانندگان ناوگان عمومی انجام شده و اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و سواری‌های کرایه‌ای متناسب با میزان تقاضا آماده ارائه خدمات هستند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اعزام منظم ناوگان از پایانه‌های مسافربری استان، اظهار کرد: تلاش خواهد شد فرآیند جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در این مراسم با نظم، ایمنی و آرامش کامل انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با تأکید بر اهمیت حفظ ایمنی سفر‌ها گفت: تمامی رانندگان موظف به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، مدیریت زمان سفر، کنترل وضعیت فنی ناوگان و رعایت اصول ایمنی هستند تا سفری ایمن برای مسافران فراهم شود.

محمدنژاد از استقرار نیرو‌های نظارتی اداره‌کل در پایانه‌های مسافربری خبر داد و افزود: کارشناسان حمل‌ونقل به‌صورت مستمر بر نحوه ارائه خدمات، وضعیت ناوگان، رعایت نرخ‌های مصوب و کیفیت خدمت‌رسانی نظارت خواهند داشت.

وی ادامه داد: مرکز مدیریت و نظارت بر حمل‌ونقل مسافر نیز به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و پشتیبانی از ناوگان اعزامی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از مردم خواست برای برنامه‌ریزی بهتر سفر، بلیت خود را از مراکز و شرکت‌های مجاز تهیه کرده و زمان حرکت را با شرکت‌های حمل‌ونقل هماهنگ کنند.

محمدنژاد در پایان تأکید کرد: تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی شایسته به هم‌استانی‌ها بسیج شده تا انتقال شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی با نهایت نظم، ایمنی و کیفیت انجام شود.