شهردار ارومیه با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص برگزاری نخستین دوره جشنواره فیلم کوتاه کبودان به میزبانی این شهر در پاییز امسال گفت: این جشنواره می تواند محملی برای تبیین انسجام مردمی با استفاده از ظرفیت هنر باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیدین رحمانی در جلسه هماهنگی و امضای تفاهم جشنواره فیلم کوتاه کبودان در ارومیه افزود: مهمترین دستاوردی که با وجود تهدید جنگ اخیر در کشور نمایان شد،‌ اتحاد و همدلی مردمی بود که نمود و بروز خاصی در کشور به ویژه شهر ارومیه داشت.

وی اضافه کرد: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی همه ما در کنار هم قرار گرفته ایم و با مبعوث شدن مردم،‌ ایران اسلامی الگویی از انسجام و اتحاد را به جهان نشان داده است.

وی با اشاره به اینکه این حضور مردمی باید به همه بخش ها تسری یابد، ادامه داد: حوزه فرهنگ و هنر نیز از جمله بخش هایی است که باید این انسجام به خوبی در دنیا تبیین شود.

شهردار ارومیه در بخش دیگری با اشاره به اینکه در مدیریت شهری نگاه ما بر این است که دارایی ها و ظرفیت های بالقوه شهر را حفظ کرده و به دنیا بشناسانیم، اظهار کرد: در این راستا،‌ برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری در مقیاس های ملی و بین المللی بسیار کارساز خواهد بود.

رحمانی از استارت پروژه ۵۰ همتی سرمایه‌گذاری جوار شهرچای ارومیه نیز خبر داد و گفت: این امر نیز در کنار برنامه های فرهنگی هنری به ویژه جشنواره فیلم کوتاه کبودان که پاییز امسال برگزار خواهد شد، بخشی از اقدامات برندسازی ظرفیت های شهر ارومیه به شمار می رود.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه کبودان هم در این جلسه با بیان اینکه ارومیه پیشرفت های بسیار خوبی در سال های اخیر داشته و به شهری با ظرفیت های گردشگری زیادی تبدیل شده است،‌افزود: هنرمندان باید جمع شده و این ظرفیت ها را در مقیاس های ملی و بین المللی بشناسانند.

میر دولت موسوی اضافه کرد: جشنواره فیلم کوتاه کبودان می تواند به برنامه ای اثرگذار در شناساندن ظرفیت های شمال غرب کشور با محوریت ارومیه تبدیل شود.

وی اظهار کرد: این جشنواره به صورت ملی خواهد بود ولی در نظر داریم در سال های آتی آن را به صورت بین المللی برگزار کرده و از ظرفیت فیلم سازان مشهور کشورهای خارجی و همسایه در آن استفاده کنیم.