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استاندار چهارمحال و بختیاری : مدیران موظفاند با رویکردی حمایتگرانه و تسهیلگر، موانع سرمایهگذاری را برطرف کرده و از معطل ماندن طرحهای تولیدی و گردشگری جلوگیری کنند.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جعفر مردانی گفت: همه دستگاههای اجرایی و بانکها باید با نگاهی واحد، هماهنگ و مسئولانه برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری همکاری کنند.
وی با تأکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بروکراسی اداری، اختلاف بین دستگاهها یا کندی فرآیندهای اجرایی دچار رکود یا تعطیلی شود، افزود: حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن قانون نیست، بلکه استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای تسریع در اجرای طرحهاست.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به تأخیر چندماهه در برخی پروژههای سرمایهگذاری، بهویژه در حوزه گردشگری، تصریح کرد: توقف و طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، فرصتهای توسعه و اشتغال را از استان میگیرد و مدیران باید با همدلی و انسجام، موانع را در کوتاهترین زمان برطرف کنند.
وی با اشاره به اعلام نرخ تورم نقطهبهنقطه ۱۰۳ درصدی برای استان، این وضعیت را زنگ خطری برای اقتصاد استان دانست و تأکید کرد: تنها راه کاهش مشکلات اقتصادی، حمایت عملی از تولید، جذب سرمایهگذار و ایجاد اشتغال است.