رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت شهدای هفتم تیر گفت: امروز قوه قضائیه با وجود نیرو‌های دلسوز، متعهد و متخصص توانسته است گام‌های بزرگی در مسیر تحقق عدالت، مبارزه با قانونی شکنی و دفاع از حقوق مردم برابر قانون گریزان بردارد و به نقطه اتکای نظام اسلامی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پیام بیژن رنجبر, رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده:

فرارسیدن هفته قوه قضائیه، یادآور حماسه‌ای مهم و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است که تبدیل به الگویی تمام عیار در راه دفاع از آرمان‌های به حق جامعه شد.

واقعه تلخ و دردناک هفتم تیر که به شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از مسئولان راستین به دست منافقین کوردل انجامید، گرچه کشور و نظام اسلامی را از فرزندان خدوم و مردم دار خود محروم ساخت، اما به برکت خون این شهدای گرانقدر نهال خدمتگزاری به جهت برقراری عدالت در جامعه نهادینه شد.

شهید بهشتی تنها یک قاضی یا سیاستمدار نبود، بلکه ایشان اندیشمندی مدبر، عالمی نستوه و نظریه پرداز بود که عمر پربرکت خود را در راه تحقق جامعه ای معتدل، عقلگرا و دیندار صرف کرد و در این مسیر به شهادت رسید، بی ‏تردید الگوی رفتاری و اخلاقی آن شهید والامقام، حاوی نکات آموزنده ای است که همچنان با گذشت زمان از یاد و خاطره پاک نمی شود. ایشان در آن دوران توانستند قوه قضائیه را به عنوان سنگری محکم و پایدار در دفاع از حقوق مردم و اجرای عدالت تبدیل کند.

امروز نیز قوه قضائیه با وجود نیروهای دلسوز، متعهد و متخصص توانسته است گام‌های بزرگی در مسیر تحقق عدالت، مبارزه با قانونی شکنی و دفاع از حقوق مردم برابر قانون گریزان بردارد و به نقطه اتکای نظام اسلامی تبدیل شود.

اکنون که در هفته قوه قضائیه قرار داریم، از تلاش‌های خالصانه خدمتگزاران دستگاه قضا که در مسیر پر پیچ و خم تحقق عدالت گام برمی‌دارند، قدردانی کنیم. بی‌تردید، استمرار راه شهید بهشتی، در گرو التزام عملی به اصولی چون استقلال قضایی، بی‌طرفی، پاسخگویی و مبارزه بی‌امان با فساد در همه سطوح آن هم در چارچوب شرع و قانون است.

رئیس دانشگاه آزاد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هفتم تیر، هفته قوه قضائیه به رئیس محترم دستگاه قضا و همه قضات شریف و کارکنان پرتلاش از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی نظام اسلامی و توفیق هرچه بیشتر خادمان عرصه قضا و عدالت را به مردم شریف ایران مسئلت کرد.