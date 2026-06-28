فرماندار پیرانشهر گفت: در راستای اجرای طرح ساماندهی تردد مرزنشینان و مدیریت حضور متقاضیان در مرز تمرچین، تنها افرادی که پیامک نوبت حضور در مرز را دریافت کرده‌اند، مجاز به مراجعه هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، لقمان خسروپور آذر اظهار کرد: طرح ساماندهی تردد مرزنشینان با هدف ایجاد نظم، جلوگیری از ازدحام، تسریع در ارایه خدمات و مدیریت بهتر ترددها در مرز تمرچین در حال اجراست و بر این اساس، مراجعه به مرز تنها برای افرادی امکان‌پذیر است که پیامک تعیین نوبت دریافت کرده باشند.

وی با اشاره به استقبال گسترده مرزنشینان از طرح تردد مرزی افزود: از تمامی افرادی که تاکنون پیامکی برای آنان ارسال نشده است درخواست می‌شود از مراجعه به مرز تمرچین خودداری کرده و تا زمان اعلام نوبت از طریق پیامک منتظر بمانند تا روند ارایه خدمات بدون مشکل و با نظم بیشتری انجام شود.

فرماندار پیرانشهر با بیان اینکه بیش از ۲۰ هزار نفر در این شهرستان دارای کارت مرزنشینی هستند، گفت: با توجه به حجم بالای متقاضیان، امکان ارایه خدمات به همه دارندگان کارت مرزنشینی در یک روز وجود ندارد و حضور افراد خارج از فهرست اعلام‌شده می‌تواند موجب اختلال در روند اجرای طرح، افزایش ازدحام و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی شود.

خسروپور آذر تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های متولی در مرز تمرچین موظف به اجرای دقیق برنامه زمان‌بندی شده هستند و از پذیرش افرادی که بدون دریافت پیامک و خارج از نوبت تعیین شده به مرز مراجعه کنند، جلوگیری خواهد شد.

وی در ادامه به آثار اقتصادی اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: ماهانه حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل مزایای کارت مرزنشینی به حساب سرپرستان خانوار در پیرانشهر واریز شده و پیگیری‌های لازم برای افزایش سهمیه افراد واجد شرایط نیز در حال انجام است.

فرماندار پیرانشهر با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان از اولویت‌های مدیریت شهرستان است، اظهار کرد: ساماندهی تردد در مرز، رونق‌بخشی به کسب‌وکارهای خرد مرزی به ویژه فعالیت‌های کولبری در چارچوب ضوابط قانونی و همچنین راه‌اندازی بازارچه مرزی از جمله برنامه‌هایی است که برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار و ارتقای سطح درآمد خانوارهای مرزنشین دنبال می‌شود.