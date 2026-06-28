بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده سیاه‌بیشه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و محدوده سه‌راهی چلاو در مسیر جنوب به شمال محور هراز سنگین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ترافیک وسایل نقلیه در محدوده پل حصارک و حدفاصل قلمستان تا پل کلاک و محدوده وردآورد در آزادراه قزوین - کرج - تهران، محدوه ینگی امام در آزادراه تهران - کرج - قزوین و محدوده احمدآباد مستوفی در آزادراه ساوه - تهران سنگین است.‌

بر پایه این گزارش، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده بهشت زهرا در آزادراه قم- تهران، برخی از مقاطع محور شهریار - تهران، محدوده قلعه‌نو در بزرگراه ورامین - تهران و حدفاصل قیامدشت تا شهرک صنعتی خاوران در بزرگراه پاکدشت - تهران سنگین گزارش شده است.‌