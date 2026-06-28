مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین اطلس آلودگی سواحل مکران، تشدید برنامه‌های پایش هوشمند آلودگی‌های دریایی و اجرای اقدامات بازدارنده برای کنترل آلاینده‌ها در مناطق ساحلی و دریایی کشور خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امید صدیقی، مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اعلام پایان مراحل بررسی و شناسایی منابع آلاینده در سواحل مکران، اظهار داشت: اطلس آلودگی سواحل مکران به عنوان نقشه راه مدیریتی این منطقه تهیه شده و به‌زودی رونمایی خواهد شد.

وی افزود: فرآیند شناسایی محدوده اثرگذاری آلاینده‌های شاخص به اتمام رسیده و گزارش‌های فنی تفکیک‌شده از منابع آلودگی به واحدهای متخلف ابلاغ شده است.

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی با تأکید بر برخورد قاطع با صنایع آلاینده، گفت: بازرسی‌های سرزده از عملکرد تصفیه‌خانه‌های واحدهای صنعتی در مناطق ساحلی آغاز شده و نصب سامانه‌های پایش آنلاین کیفیت آب در نقاط حساس تخلیه پساب، در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

صدیقی با هشدار به واحدهای صنعتی و خدماتی مستقر در نوار ساحلی تصریح کرد: واحدهای دارای پساب غیرمجاز، ابتدا اخطاریه زیست‌محیطی دریافت می‌کنند و در صورت عدم اصلاح سیستم‌های تصفیه، در فهرست نهایی واحدهای آلاینده قرار گرفته و با آن‌ها طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی همچنین درباره راهبردهای مقابله با آلودگی‌های نفتی در خلیج‌فارس گفت: با همکاری سازمان بنادر و وزارت نفت، سامانه‌های پایش هوشمند شامل استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپادهای شناسایی، برای رهگیری سریع لکه‌های نفتی فعال شده است.

صدیقی تأکید کرد: آمادگی تجهیزات واکنش سریع از جمله اسکیمرها و حائل‌های شناور در بنادر کشور به‌صورت مستمر ارزیابی می‌شود تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، عملیات مهار آلودگی در کمترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی در پایان خاطرنشان کرد: هوشمندسازی فرآیندهای پایش، سرعت و دقت نظارت ما را در حفاظت از زیستگاه‌های حساس دریایی به شکل قابل‌توجهی افزایش داده است و این مسیر با همکاری ادارات کل محیط‌زیست استان‌های ساحلی با جدیت ادامه می‌یابد.