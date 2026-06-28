به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی مدیر تعاون روستایی استان از آغاز خرید تضمینی محصول کلزا در استان خبر داد و اظهار کرد: عملیات خرید این محصول از شهرستان پلدشت آغاز شده و در حال حاضر ۶ مرکز خرید در شهرستان‌های پلدشت، مهاباد، نقده، بوکان، میاندوآب و شاهین‌دژ برای تحویل محصول کشاورزان فعال هستند.

وی با اشاره به روند خرید کلزا در استان افزود: تا تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۷۲۵ تن کلزا از کشاورزان استان خریداری شده است.

حسامی ادامه داد: خرید این محصول با همکاری اتحادیه تعاونی روستایی استان بعنوان مباشر خرید و شرکت‌های طرف قرارداد از جمله جهاد نصر انجام می‌شود.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی همچنین خاطرنشان کرد: قیمت خرید توافقی کلزا در سال جاری ۱۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده و مراکز خرید با آمادگی کامل در حال تحویل محصول از کشاورزان هستند.