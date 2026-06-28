پخش زنده
امروز: -
مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از آغاز عملیات خرید تضمینی کلزا در استان خبر داد و گفت این طرح با هدف حمایت از کشاورزان و تسهیل در تحویل محصول تولیدکنندگان در چند شهرستان استان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی مدیر تعاون روستایی استان از آغاز خرید تضمینی محصول کلزا در استان خبر داد و اظهار کرد: عملیات خرید این محصول از شهرستان پلدشت آغاز شده و در حال حاضر ۶ مرکز خرید در شهرستانهای پلدشت، مهاباد، نقده، بوکان، میاندوآب و شاهیندژ برای تحویل محصول کشاورزان فعال هستند.
وی با اشاره به روند خرید کلزا در استان افزود: تا تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۷۲۵ تن کلزا از کشاورزان استان خریداری شده است.
حسامی ادامه داد: خرید این محصول با همکاری اتحادیه تعاونی روستایی استان بعنوان مباشر خرید و شرکتهای طرف قرارداد از جمله جهاد نصر انجام میشود.
مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی همچنین خاطرنشان کرد: قیمت خرید توافقی کلزا در سال جاری ۱۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده و مراکز خرید با آمادگی کامل در حال تحویل محصول از کشاورزان هستند.