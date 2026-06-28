استان چهارمحال و بختیاری در ارزیابی آموزش متوسطه اول جزء ۱۰ استان برتر کشور قرار گرفت.

چهارمحال و بختیاری جزء ۱۰ استان برتر کشور در ارزیابی آموزش متوسطه اول

چهارمحال و بختیاری جزء ۱۰ استان برتر کشور در ارزیابی آموزش متوسطه اول

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان گفت: این ارزیابی با هدف سنجش عملکرد استان‌ها در حوزه‌های مختلف آموزشی، برنامه‌های تربیتی، کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری و اجرای برنامه‌های تحولی در مدارس متوسطه اول انجام شده است.

عبدالرضا خسروی گفت: امیدواریم با استمرار این روند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه ارتقای هرچه بیشتر شاخص‌های آموزشی و تربیتی در مدارس استان فراهم شود.