پخش زنده
امروز: -
استان چهارمحال و بختیاری در ارزیابی آموزش متوسطه اول جزء ۱۰ استان برتر کشور قرار گرفت.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش استان گفت: این ارزیابی با هدف سنجش عملکرد استانها در حوزههای مختلف آموزشی، برنامههای تربیتی، کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری و اجرای برنامههای تحولی در مدارس متوسطه اول انجام شده است.
عبدالرضا خسروی گفت: امیدواریم با استمرار این روند و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، زمینه ارتقای هرچه بیشتر شاخصهای آموزشی و تربیتی در مدارس استان فراهم شود.