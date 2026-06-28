استاندار یزد: مدیریت منطقه ۴ تهران برای مراسم تشییع رهبر انقلاب به استان یزد واگذار و عوامل شهرداری یزد و سایر دستگاه خدمات رسان مستقر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست ستاد ملی آیین تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب با حضور ویدئو کنفراسی استاندار یزد و فرمانده سپاه الغدیر و به منظور انجام هماهنگی‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر و منظم‌تر مراسم برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست با اشاره به مصوبات نشست ستاد ملی آیین تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: در این نشست گزارش استانداران قم، تهران و مشهد در خصوص تاریخ‌های تعیین شده برای این مراسم ارائه شد.

محمدرضا بابایی از برگزاری چهار جلسه ستاد استانی مراسم تشییع، و تدفین قائد شهید امت خبر داد و افزود: همچنین نشست‌هایی با ستاد‌های شهرستانی و کمیته‌های ۱۷ گانه ذیل این ستاد به ریاست فرمانداران برگزار خواهد شد.

وی به تشریح وظایف کمیته‌های ۱۷ گانه ذیل ستاد استانی تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در سه حوزه پرداخت و افزود: در حوزه اعزام زائرین به شهر‌های تهران، قم و مشهد اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای اسکان اضطراری انجام شده است.

استاندار یزد از واگذاری مدیریت مناطق مختلف شهر تهران به استان‌های مختلف برای اسکان و خدمت رسانی به شهروندان خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس مدیریت منطقه ۴ تهران به استان یزد واگذار و عوامل شهرداری یزد و سایر دستگاه خدمات رسان مستقر شده‌اند.

وی با بیان اینکه محل برپایی و خدمات رسانی موکب‌های استان در شهر‌های تهران و مشهد تعیین شده است، گفت: همچنین در راستای استقبال، پذیرایی و اسکان زائران عبوری از استان یزد، مکان یابی موکب‌ها در ورودی و خروجی شهرستان‌ها و نیز اسکان هموطنان انجام شده است.

بابایی در پایان با اشاره به برگزاری مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب در مرکز استان و شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم مراسمی باشکوه در شأن مردم استان و امام شهید امت برگزار شود.