پخش زنده
امروز: -
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از صدور ۲۵۸ تأییدیه ایمنی آسانسور در خراسان جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از صدور ۲۵۸ تأییدیه ایمنی آسانسور در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این تأییدیهها پس از انجام بازرسیهای فنی و احراز انطباق با الزامات استانداردهای ملی صادر شده است.
بذری این اقدام را در راستای ارتقای ایمنی شهروندان و پیشگیری از حوادث احتمالی، دانست و افزود: بازرسی آسانسورها از طریق شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیتشده و تحت نظارت اداره کل استاندارد خراسان جنوبی انجام میشود و تنها آسانسورهایی که الزامات استاندارد را رعایت کرده باشند، موفق به دریافت تأییدیه ایمنی خواهند شد.
وی گفت: مالکان و مدیران ساختمانها موظفند ضمن اخذ تاییدیه ایمنی اولیه (پایانکار) و انجام سرویس و نگهداری مستمر، نسبت به بازرسی ادواری و تمدید بهموقع تأییدیه ایمنی آسانسور نیز اقدام کنند.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: اداره کل استاندارد خراسان جنوبی نظارت بر اجرای الزامات استاندارد آسانسور و اطمینان از رعایت مقررات ایمنی ساختار و نصب آنها را در دستور کار دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم را در چارچوب مقررات انجام خواهد داد.