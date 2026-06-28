مدیرکل انتقال خون آذربایجان‌غربی از مشارکت ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در پویش «نذر خون عاشورایی» همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد و گفت: میزان اهدای خون در این ایام نسبت به سال گذشته حدود ۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجتبی قهرمان‌رضائیه افزود: این رشد نشان‌دهنده افزایش مشارکت مردم در اقدامی انسان‌دوستانه و حیاتی است که می‌تواند جان بسیاری از بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی را نجات دهد.

وی با قدردانی از حضور گسترده و مسئولانه مردم استان در این پویش، اظهار کرد: مردم مؤمن و نوع‌دوست آذربایجان‌غربی با الهام از فرهنگ ایثار و فداکاری حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و یاران باوفایش، با حضور در مراکز اهدای خون، ارادت خود را به شهدای کربلا در قالب نذر خون به نمایش گذاشتند.

مدیرکل انتقال خون آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش فرهنگ نذر خون در تامین ذخایر خونی استان، تصریح کرد: اهدای خون در مناسبت‌های مذهبی طی سال‌های اخیر به یک فرهنگ ارزشمند تبدیل شده و مردم استان همواره در شرایط مختلف، به‌ویژه در ایام محرم، با احساس مسئولیت اجتماعی در کنار سازمان انتقال خون بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این همراهی تامین نیاز مراکز درمانی استان به فرآورده‌های خونی را با اطمینان بیشتری امکان‌پذیر کرده است.

قهرمان‌رضائیه با تاکید بر اینکه خون هیچ جایگزینی ندارد و تنها از طریق مشارکت داوطلبانه مردم تامین می‌شود، ادامه داد: اهدای خون نباید به مناسبت‌های خاص محدود شود زیرا بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی، سرطان، مادران باردار و مصدومان حوادث، در تمام روزهای سال به خون سالم و کافی نیاز دارند.

وی از تمامی اهداکنندگان، به‌ویژه اهداکنندگان مستمر، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این روحیه ایثار و نوع‌دوستی در تمام طول سال تداوم داشته باشد تا ذخایر خونی استان همواره در وضعیت مطلوب باقی بماند و هیچ بیماری به دلیل کمبود خون با مشکل مواجه نشود.

به گفته قهرمان‌رضائیه، مشارکت مردم در اهدای خون نمادی از همدلی، مسئولیت‌ پذیری اجتماعی و تداوم فرهنگ ایثار در جامعه است.