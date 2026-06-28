به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) بر اساس مجوز این وزارت خانه، از میان طلاب برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در مقطع دکتری رشته‌های علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی، جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی فرهنگی، علوم قرآن و حدیث، و مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشجو می‌پذیرد.

از شرایط عمومی پذیرش دانشجو از میان طلاب برای مقطع دکترا، عبارت است از:

۱. اعتقاد به دین مبین اسلام؛

۲. التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و ولایت فقیه؛

۳. نداشتن سوءپیشینه با تشخیص مراجع ذیصلاح؛

۴. نداشتن منع قانونی برای ادامة تحصیل از نظر مقررات نظام وظیفه عمومی (برای برادران).

همچنین شرایط اختصاصی عبارت است از؛

۱. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد مرتبط

تبصره ۱: مدرک مرتبط: مدرکی که در یکی از گرایش‌های علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، علوم قرآنی و مدیریت که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، باشد.

تبصره ۲: دارندگان مدرک کارشناسی می‌بایست مدرک سطح سه حوزه را اخذ کرده باشند و یا تا پایان شهریور ۱۴۰۵ موفق به اخذ آن بشوند.

تبصره ۳: داوطلبانی که پایان‌نامه آنها در سطح سه حوزه با موضوع مرتبط باشد و یا دارندگان سطح سه حوزه که سابقه آموزشی و پژوهشی مرتبط دارند ولی مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد مرتبط ندارند، می‌توانند در آزمون شرکت کنند، اما در گزینش نهایی، در اولویت دوم پذیرش قرار دارند.

تبصره ۴: داوطلبان شاغل به تحصیل در صورت ارائه گواهی فراغت از تحصیل تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ می‌توانند در آزمون شرکت کنند.

تبصره ۵: داوطلبانی که مدرک دانشگاهی آنها از مراکز ذیل است می‌توانند در آزمون شرکت کنند:

اﻟﻒ) دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

ب) دانشگاه شهید ﻣﻄﻬﺮی

ج) دانشگاه قرآن و حدیث

د) دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

توجه: بدیهی است که پذیرش داوطلبان از دانشگاه‌های یادشده منوط به اخذ مجوز پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از شورای گسترش آموزش عالی است.

داوطلبان می‌توانند تا سوم مرداد ۱۴۰۵ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت‌نام و ارسال مدارک خود به وب‌گاه www.rihu.ac.ir مراجعه کنند.