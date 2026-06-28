با توجه به اینکه سن ابتلا به بیماری‌های خاموش در خوزستان به ۵۵ سال کاهش یافته است، اگر مردم بتوانند عوامل خطر را شناسایی کنند، از بروز بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری خواهد شد.

کاهش سن ابتلا به بیماری‌های خاموش در خوزستان به ۵۵ سال

کاهش سن ابتلا به بیماری‌های خاموش در خوزستان به ۵۵ سال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز، جزئیات ساختاری طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را تشریح کرد و گفت: به ازای هر ۱۵۰۰ نفر، یک مراقب سلامت و ماما برای غربالگری و به ازای هر ۳ هزار نفر، یک پزشک در جامعه تحت پوشش طرح مستقر می‌شود.

مهرداد شریفی، با تأکید بر اهمیت افزایش سواد سلامت و خودمراقبتی اظهار کرد: اگر مردم بتوانند عوامل خطر را شناسایی کنند، از بروز بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری خواهد شد.

وی درباره وضعیت سبک زندگی در خوزستان هشدار داد و اعلام کرد: ۸۰ درصد مردم تحرک کافی ندارند، ۵۰ درصد دچار چاقی هستند و سن ابتلا به بیماری‌های خاموش در استان به ۵۵ سال کاهش یافته است.

شریفی با اشاره به آمار بالای دیابت و فشار خون در خوزستان، از نماینده ولی‌فقیه و ائمه جمعه درخواست کرد تا با ارتقای سواد سلامت و بعد معنوی جامعه، نظام بهداشت را در این مسیر یاری کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های موجود درباره روند کاهشی رشد جمعیت، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های رهبر شهید، موضوع جمعیت بود و جنگ با کاهش جمعیت از مهم‌ترین مسائل اجتماعی روز در کشور است.