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رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه از افزایش دمای هوا در کرمانشاه، از فردا (دوشنبه) خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید قاسمی گفت: افزایش دما تا پایان هفته ادامه دارد و بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته، روز جمعه ۱۲ تیر گرمترین روز هفته خواهد بود.
وی افزود: حداکثر دمای هوا در روزهای پایانی هفته نسبت به امروز (یکشنبه، هفتم تیر) اغلب سه تا پنج درجه سانتیگراد افزایش خواهد داشت.
رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه حداکثر دمای هوای شهر کرمانشاه را ۳۶ درجه عنوان کرد و افزود: ممکن است در روزهای پایانی هفته حداکثر دمای هوای شهر کرمانشاه به ۳۹ و یا حتی ۴۰ درجه سانتیگراد هم برسد.
قاسمی با بیان اینکه حداکثر دمای نواحی گرمسیر استان از جمله قصرشیرین و سومار نیز روز گذشته ۴۲ درجه سانتیگراد بود، اظهار کرد: دمای نواحی گرمسیر استان نیز در روزهای پایانی هفته به ۴۵ تا ۴۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید.