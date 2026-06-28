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سیزدهمین عمل اهدای عضو سال جاری با موفقیت در بیمارستان گلستان اهواز انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مسئول مرکز فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت : این عمل اهدای عضو شامگاه شنبه از یک بانوی ۴۷ ساله به نام «نادیا درویشی» اهل اهواز که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود انجام شد.
دکتر عباس چنانه افزود: کبد و کلیه های این فرد اهدا کننده با رضایت خانواده این مرحومه با موفقیت در بیمارستان گلستان اهواز به بیماران نیازمند پیوند زده شد.
وی ادامه داد : روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به دلیل عدم دسترسی به عضو مورد نیاز جان خود را از دست میدهند به عبارت دیگر هر ۲ ساعت یک نفر بر اثر نبود عضو پیوندی فوت میکند.