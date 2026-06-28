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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی گفت: با پیگیری نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، اعتبارات مجموعه جهانی تخت سلیمان در سال جاری نسبت به دو سال گذشته ۱۰ برابر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی گفت: با پیگیری نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، اعتبارات مجموعه جهانی تخت سلیمان در سال جاری نسبت به دو سال گذشته ۱۰ برابر افزایش یافته است.
حجتالاسلام محمد میرزایی، نماینده مردم شاهیندژ و تکاب و رئیس کمیته میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در دیدار با مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی، آخرین وضعیت پروژهها و ظرفیتهای حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این دو شهرستان را بررسی کرد.