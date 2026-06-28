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معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از اجرای دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر خط کشی در سه ماهه نخست امسال در مسیر راهگذرهای مهم شرق کشور و محورهای شریانی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان، با اشاره به اجرای گسترده عملیات خطکشی راههای استان، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی خطکشی شده است.
فرخی افزود: خطکشی یکی از مهمترین عوامل ایمنی راه به شمار میرود که با هدایت صحیح رانندگان، افزایش خوانایی مسیر، تفکیک جریانهای ترافیکی و هشدار در نقاط حساس، نقش مؤثری در کاهش سوانح رانندگی بهویژه تصادفات ناشی از انحراف و خروج از جاده ایفا میکند.
به گفته وی با توجه به قرار گرفتن استان در مسیر کریدورهای مهم شرق کشور و حجم بالای تردد در برخی محورهای شریانی، عملیات خطکشی با اولویت محورهای پرتردد و راهبردی انجام شده است.
فرخی گفت: محورهای بیرجند – قاین، خوسف – دیهوک – طبس، فردوس – بجستان و دیهوک - راور از مهمترین مسیرهایی هستند که امسال زیرپوشش عملیات خطکشی قرار گرفتهاند.
وی با تأکید بر تداوم این عملیات تا پایان سال افزود: این مجموعه با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، اجرای برنامههای ایمنسازی راهها از جمله خطکشی، نصب و بهروزرسانی علائم و سایر اقدامات مرتبط را در سطح محورهای استان ادامه میدهد تا شاهد ارتقای هرچه بیشتر ایمنی تردد و کاهش سوانح جادهای باشیم.