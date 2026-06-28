مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نهاوند از ثبت سراب گنبد کبود نهاوند در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محسن جان جان گفت: این شهرستان ۱۳ سراب پر آب و همیشه روان دارد که در طول سال محل حضور مسافران و گردشگران زیادی از مناطق مختلف کشور است.

او افزود: تاکنون ۵ سراب در شهرستان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است که با ثبت سراب گنبدکبود به ۶ مورد افزایش می‌یابد.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نهاوند تأکید کرد: با ثبت ملی سراب گنبد کبود زیر ساخت‌های مختلف هم در این مکان ایجاد می شود.

جان جان تصریح کرد: در طول سال بیش از یک میلیون مسافر و گردشگر از مکان‌های تفریحی و تاریخی نهاوند به ویژه سراب‌های ۱۳ گانه بازدید می‌کنند.