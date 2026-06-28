به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام پاشایان ارمنستان با حضور یک نماینده از استان، صبح امروز راهی این کشور شد.

براین اساس، کیا رستمی کشتی‌گیر مستعد و خوش آتیه کردستانی در ترکیب تیم ملی منتخب کشتی فرنگی ایران برای کسب افتخار در این مسابقات به روی تشک کشتی می‌رود.

رقابت‌های های بین‌المللی کشتی فرنگی جام پاشایان ارمنستان در روز‌های هشتم تا ۱۱ تیرماه به میزبانی شهر ایروان پایتخت کشور ارمنستان برگزار می‌شود.

رستمی در چهل و ششمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی بین‌المللی جام تختی به میزبانی شهر کرمان موفق به کسب مقام سوم و مدال برنز شده بود.

حسن رنگرز سرمربی و مجید رمضانی و طالب نعمت‌پور هم مربیان تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در این مسابقات هستند.